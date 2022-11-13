Настав час вручати медаль: мережі підірвала крадіжка окупантами єнота з херсонського зоопарку

Українці висміяли російських військовослужбовців, які під час втечі з Херсона викрали єнота з місцевого зоопарку.

Про це повідомляє "Апостроф", інформує Апостроф.

Зокрема, користувачі соцмереж з гумором відреагували на зізнання російської пропагандистки Анни Долгарьової, яка повідомила, що ЗС РФ під час втечі вкрали єнота з херсонського зоопарку.

"Воєнкор" назвала крадіжку тварини "єдиною гарною новиною" для росіян. Після зізнання у соціальних мережах з'явилися десятки мемів, присвячених цій ситуації.

Деякі користувачі відзначили, як змінювалися амбіції ЗС РФ у повномасштабній війні в Україні. Спершу окупанти хотіли захопити нашу країну за три дні, а після втечі з кількох напрямків крадіжка єнота стала головним "воєнним успіхом" Кремля.

Інші користувачі запропонували обміняти десятьох російських військовополонених на вкрадену тварину з херсонського зоопарку. У соцмережах також припустили, що росіяни спеціально вкрали єнота, щоб він їм прав брудні речі через відсутність пральних машин.


Богдан Соловйов, Апостроф





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