У Мелітополі із головної площі зник російський прапор – Федоров

У Мелітополі жителі повідомляють про загадкове зникнення прапора Росії з головної площі міста, заявив міський голова Іван Федоров.

"Після чого, так звана «окупаційна адміністрація» повідомила про «прафілактічєскіє работи»... Назріває два актуальних питання: Що ж могло статись із новим флагштоком Мелітополя ?Чи ворожому аквафрешу знову нагадали, що його місце на смітнику?", - зазначив Федоров у Telegram.