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2022-11-13
У Мелітополі із головної площі зник російський прапор – Федоров
Окупанти закрили прохід сходами, які ведуть у нижню частину міста, інформує
© Іван Федоров/Facebook
У Мелітополі жителі повідомляють про загадкове зникнення прапора Росії з головної площі міста, заявив міський голова Іван Федоров.
"Після чого, так звана «окупаційна адміністрація» повідомила про «прафілактічєскіє работи»... Назріває два актуальних питання: Що ж могло статись із новим флагштоком Мелітополя ?Чи ворожому аквафрешу знову нагадали, що його місце на смітнику?", - зазначив Федоров у
За його словами, війська РФ закрили прохід сходами, які ведуть у нижню частину міста.
Анна Конюченко, ZN.ua