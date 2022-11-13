У Мелітополі із головної площі зник російський прапор – Федоров

Окупанти закрили прохід сходами, які ведуть у нижню частину міста, інформує ZN.ua.

У Мелітополі із головної площі зник російський прапор – Федоров
© Іван Федоров/Facebook

У Мелітополі жителі повідомляють про загадкове зникнення прапора Росії з головної площі міста, заявив міський голова Іван Федоров.

"Після чого, так звана «окупаційна адміністрація» повідомила про «прафілактічєскіє работи»... Назріває два актуальних питання: Що ж могло статись із новим флагштоком Мелітополя ?Чи ворожому аквафрешу знову нагадали, що його місце на смітнику?", - зазначив Федоров у Telegram.

За його словами, війська РФ закрили прохід сходами, які ведуть у нижню частину міста.


Анна Конюченко, ZN.ua





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