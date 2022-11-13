Гутерреш заявив, що мир між Україною та РФ має базуватися цінностях Статуту ООН

Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш підкреслив позицію ООН щодо України. За його словами, російське вторгнення є порушенням Статуту ООН та порушенням територіальної цілісності країни. Водночас він наголосив, що дуже важливо створити умови для поступового відновлення діалогу, який приведе до майбутнього, де пануватиме мир. Однак він додав, що мир повинен бути заснований на цінностях Статуту ООН . Про це Гутерреш заявив на пресконференції у Камбоджі, де відбувся саміт ООН та Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

«Не будь-який мир, а мир, заснований на цінностях Статуту ООН , і мир, заснований на міжнародному праві», - зазначив він.

Війна РФ проти України, глобальна енергетична та продовольча криза, а також проблема зміни клімату були на порядку денному саміту.

«У ці неспокійні часи регіональні організації, включаючи АСЕАН, мають важливе значення для пошуку глобальних рішень», - сказав Гутерреш.

Він закликав до укладення Пакту кліматичної солідарності з метою об'єднання ресурсів та можливостей для подолання зміни клімату.

Гутерреш також планує прибути на Балі, Індонезія, на саміт G20.

«Моїм пріоритетом на Балі буде виступити на захист країн Глобального Півдня, які постраждали від пандемії COVID-19 та кліматичної кризи, а зараз зіштовхнулися з кризами в галузі продовольства, енергетики та фінансів, які посилюються війною РФ проти України та величезною заборгованістю», - зазначив він.

Гутерреш закликає лідерів G20 ухвалити пакет стимулів для забезпечення необхідними інвестиціями країн, що розвиваються.

ООН також працює над пом'якшенням глобальної продовольчої кризи, продовжуючи ініціативу з повернення українського зерна на ринки, а також усуваючи перешкоди для експорту російського продовольства та добрив.

У своєму виступі Гутерреш заявив, що на тлі того, як геополітичні розбіжності загрожують розпалити нові конфлікти і ускладнити вирішення старих, світова економіка не може дозволити собі бути розділеною на два протиборчі табори.

«Як я сказав на вчорашньому саміті, ми повинні за будь-яку ціну уникнути поділу глобальної економіки на дві частини на чолі з двома найбільшими економіками - Сполученими Штатами і Китаєм», - підкреслив він.

На його думку, такий розкол підірве здатність світу реагувати на драматичні виклики.

Гутерреш заявив, що країни АСЕАН мають всі можливості для подолання цього розриву, підкресливши, що потрібно мати єдину глобальну економіку і глобальний ринок з доступом для всіх.