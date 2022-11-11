Зустрічають натовпи народу: у мережі виклали фото з бійцями ЗСУ в Херсоні

Мешканці Херсона натовпом зустрічають військовослужбовців Збройних Сил України в місті.

Про це свідчать фотографії, які вони публікують у мережі, інформує Апостроф .

Одразу варто наголосити, що офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про вхід українських військ у Херсон немає. Водночас на фотографіях видно, як українські військові пересуваються містом в оточенні місцевих.

На фотографії видно, що херсонці радісно зустрічають українських захисників, які змусили російських окупантів втікати з правобережжя Херсонщини.

Разом з цим керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував неоднозначне повідомлення з текстом: "11.11.22", імовірно, натякаючи на успіхи ЗСУ.

На онлайн-картах бойових дій Херсон наразі знаходиться в червоній зоні, але там присутнє позначення, яке свідчить, що українські військові входять у місто.

Також на цю інформацію відреагував заступник Херсонської облради Юрій Соболевський, який закликав мешканців правобережжя бути максимально обережними, мінімізувати пересування містом і не торкатися підозрілих предметів.