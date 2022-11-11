Обстріли Херсона з лівого берегу не виключені — Гуменюк

Однак ЗСУ працюють і над цим питанням.

Обстріли Херсона з лівого берегу не виключені — Гуменюк

В Збройних силах України не виключають ймовірності масованих ударів окупантів по правому берегу Херсона, заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що зараз в Херсоні триває важка бойова робота військових, проте жителі міста її підтримують, що “дає прозорі натяки на те, що в нас буде не тільки хороший день, а і хороший сон”,

“Наразі триває військова бойова робота, вона досить важка і потужна, але місцеві жителі демонструють, що вони підтримують саме цю роботу”, - додала Гуменюк, інформує ZN.ua.

Вона Додала, що на цьому етапі Дніпро є певною перепоною для подальшого просування, однак цю особливість ландшафту планують використовувати з користю для Збройних сил та Херсона.

“Ми розуміємо небезпеку, яка може бути, з лівого берега, де є укріплені позиції ворога і працюємо над тим, щоб забезпечити захист тим територіям, які на разі звільняються”, - зазначила вона.


Ірина Знась, ZN.ua





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