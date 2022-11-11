Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Президент України звернувся до польського народу їхньою рідною мовою, інформує ZN.ua.

Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності. У відео, яке глава держави опублікував у своєму Telegram, він розмовляє польською мовою.

«Рідна Польще! Твоїй відновленій незалежності сьогодні – 104 роки. І мої 104 слова – тобі. Україна і Польща – разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами, але ми – рідні, ми – вільні. Коли нашій відновленій Незалежності було 30, Польща була поруч», – наголосив Зеленський.

«Пам’ятаю наше спільне щастя – ми раділи разом. Коли ми знову зіткнулися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч. Українці завжди пам’ятатимуть це. Пам’ятатимуть, як зустрічали наших. Як допомагають нам. Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Наша дружба – навіки, наша любов – навіки. І ми будемо разом – переможцями», – додав глава держави.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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