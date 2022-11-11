Швеція говорить про «позитивний діалог» з Туреччиною щодо вступу до НАТО

Міністр закордонних справ Швеції налаштований оптимістично, інформує ZN.ua.

Швеція говорить про «позитивний діалог» з Туреччиною щодо вступу до НАТО
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Швеція продовжить переговори з Туреччиною, щоб усунути усі висловлені Анкарою застереження щодо заявки Стокгольма на вступ до альянсу НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом.

«Швеція активно працює над швидким вступом до НАТО», — наголосив Білльстрьом журналістам у Берліні після зустрічі зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

За його словами, дискусія триває у «дуже позитивному ключі», а нещодавній візит прем'єр-міністра Швеції до Туреччини показав, що «досі є простір для діалогу».

Міністр додав, що діалог триватиме «на всіх рівнях» і що незабаром відбудеться його візит до Туречини.

У свою чергу, Аналена Бербок зазначила, що Берлін надіслав чіткий сигнал Угорщині, заявивши, що «сірої зони» щодо ратифікації вступу Швеції та Фінляндії до НАТО не існує.

«Для всієї нашої безпеки — не лише для Фінляндії та Швеції — але й для нашої європейської безпеки, важливо, щоб ратифікацію було здійснено до кінця року», — підкреслила вона

Як відомо, всі 30 членів НАТО офіційно запросили Швецію та Фінляндію приєднатися до альянсу після схвалення їхніх заявок ще влітку, однак Туреччина та Угорщина досі не ратифікували протокол про вступ.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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