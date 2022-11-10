Розширення шенгенської зони: очікується приєднання ще однієї країни

Європейський парламент схвалив скасування внутрішнього прикордонного контролю між Шенгенською зоною вільного пересування та Хорватією. Очікується, що країна увійде до Шенгенської зони до кінця року. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Розширення шенгенської зони: очікується приєднання ще однієї країни
Фото: migrant.biz.ua

Деталі

У документі, прийнятому 534 голосами (53 — проти, 25 — утрималися), Європейський парламент схвалює перетворення Хорватії на повноправного члена Шенгенської зони.

«Хорватія пройшла найповнішу оцінку членства в Шенгенській зоні серед усіх країн ЄС. Вона виконала 281 рекомендацію у 8 сферах Шенгенського законодавства. Єврокомісія та Єврорада підтвердили готовність країни застосовувати Шенгенські правила в повному обсязі. Європарламент повністю згоден: скасування внутрішнього прикордонного контролю має відбутися до кінця цього року», — сказав доповідач Пауло Рангель після голосування.

Остаточне рішення про скасування внутрішнього контролю має бути прийняте Європейською радою одноголосно.





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