Хоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на Херсонщині

Український контрнаступ вдався, вважають експерти.

Хоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на Херсонщині
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Росіяни були змушені визнати, що залишають правобережний плацдарм на Херсонщині, щоб зберегти свої війська, і тепер для них головне завдання вціліти при переправі через Дніпро. А український контрнаступ вдався, адже він мав на меті планомірно витісняти окупантів без надмірно обтяжливих наступальних операцій. Таку думку висловив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 9 листопада.

Аналітики ISW вважають, що російське командування має на меті зберегти бойову потужність своїх підрозділів і тепер інтрига, чи зможуть росіяни вдало провести відхід під тиском України, інформує ZN.ua.

«Битва за Херсон ще не закінчилася, але російські війська вступили в нову фазу – пріоритетом є відведення своїх сил через річку в належному порядку та затримка українських сил, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ, – йдеться у звіті ISW. – Український контрнаступ на херсонському напрямку з серпня – скоординована кампанія блокування, щоб змусити російські сили відійти через Дніпро без необхідності великих українських наземних наступальних дій – ймовірно, вдався».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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