Росія, Іран та Північна Корея — країни-ізгої, які завжди створюють проблеми своїм сусідам, тому не мають шансів вижити у ХХІ столітті — експерт

Щодо Китаю, то він навряд чи найближчими роками піде на якийсь відкритий конфлікт, інформує ZN.ua.

Росія та її союзники Іран та Північна Корея — країни з мисленням середини ХХ століття, в яких сьогодні все на кону, тому роблять усе можливе, щоб утриматись на ногах. У тому числі розпалюють війни та конфлікти з сусідами, заявив в інтерв'ю Інні Ведерниковій для ZN.UA військовий аналітик Агіл Рустамзаде, відповідаючи на питання про перспективу та серйозність загрози демократичному світу союзу Росії, Ірану, Північної Кореї та Китаю проти консолідованого Заходу.

Він зазначив, що його рідний Азербайджан, який перебуває у стані війни з Вірменією, та національній безпеці якого загрожує Іран, також опинився у дуже нелегкій ситуації.

«Географія – це доля. Наразі РФ, забезпечуючи зброєю вірменських сепаратистів у Карабаху, хоче знову розпалити Карабахський конфлікт. Іран претендує на наші території та відкрито про це заявляє. Ми затиснуті між двома цими країнами. Тоді як у світі нелегка геополітична ситуація. Дехто називає її хаосом, я ж називаю її сильною геополітичною турбулентністю», - каже він.

На його думку, і Росія, і Іран, і Північна Корея — країни-ізгої і за укладом, і за багатьма іншими параметрами, тому не мають шансів вижити у ХХІ столітті, оскільки постійно намагаються створити конфлікт із сусідами.

«Іран, окрім своєї улюбленої Вірменії, має проблеми з усіма сусідами. Він організовував сепаратизм та доставку проксі-бойовиків та зброї. Те саме — Росія. Йде війна цивілізацій, коли минуле намагається встояти, але майбутнє тисне. І, швидше за все, розчавить — і Росію, і Іран. З Північною Кореєю буде складніше, вони мають ядерну зброю. Подивимося», - вважає Рустамзаде.

Що ж до Китаю, якому приписують мовчазне підтакування РФ, то на думку експерта це не та країна, яку зараз можна прирівнювати до Ірану чи Росії.

Хоча у Китаю дуже великі збройні сили, але жодних проблем своїм сусідам ця країна не створює, за винятком протистояння зі США, які хочуть стати одноосібним лідером у всьому світі, що теж не дуже добре.

«Китай — це сучасна цивілізація, це адекватна країна, яка поводиться як сильна держава. Я не вважаю, що Китай є загрозою для майбутнього», - говорить він.

Рустамзаде вважає, що в менталітеті китайського народу дуже мало місця для агресії, і навіть якщо країна остаточно стане тоталітарною державою, вона навряд чи незабаром загрожуватиме будь-якому сусідові.

«Це перспектива найближчих років. І зараз про це говорити поки що рано», - робить він свій висновок.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Німеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українцівНімеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українців
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Блок рекламы


Похожие новости
Росія зазнала у десять разів більше втрат у війні, ніж Україна — ЗеленськийРосія зазнала у десять разів більше втрат у війні, ніж Україна — Зеленський
На відбудову Маріуполя мають виділити 14,5 мільярда доларів із заарештованих російських активів – БойченкоНа відбудову Маріуполя мають виділити 14,5 мільярда доларів із заарештованих російських активів – Бойченко
У ЄС хочуть закрити в'їзд «росіянам» з окупованих територій України та ГрузіїУ ЄС хочуть закрити в'їзд «росіянам» з окупованих територій України та Грузії
Росія знову звинувачує Великобранію, тепер у підготовці до захоплення Запорізької АЕСРосія знову звинувачує Великобранію, тепер у підготовці до захоплення Запорізької АЕС
В Генштабі сказали, що думають про "лінію Вагнера", натякнувши на сюрприз для окупантів: "Завдяки міжнародним партнерам..."В Генштабі сказали, що думають про "лінію Вагнера", натякнувши на сюрприз для окупантів: "Завдяки міжнародним партнерам..."
Хоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на ХерсонщиніХоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на Херсонщині
Росіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – ФедоровРосіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – Федоров
Ізраїль завдав численних ударів по конвою іранської зброї: відомі перші результати знищенняІзраїль завдав численних ударів по конвою іранської зброї: відомі перші результати знищення
Іран оголосив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракетиІран оголосив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети
Росія відправила в Україну понад 500 досвідчених сирійських бойовиків – Middle East EyeРосія відправила в Україну понад 500 досвідчених сирійських бойовиків – Middle East Eye
Последние новости
Подгружаем последние новости