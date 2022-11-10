Росія, Іран та Північна Корея — країни-ізгої, які завжди створюють проблеми своїм сусідам, тому не мають шансів вижити у ХХІ столітті — експерт

Росія та її союзники Іран та Північна Корея — країни з мисленням середини ХХ століття, в яких сьогодні все на кону, тому роблять усе можливе, щоб утриматись на ногах. У тому числі розпалюють війни та конфлікти з сусідами, заявив в інтерв'ю Інні Ведерниковій для ZN.UA військовий аналітик Агіл Рустамзаде, відповідаючи на питання про перспективу та серйозність загрози демократичному світу союзу Росії, Ірану, Північної Кореї та Китаю проти консолідованого Заходу.

Він зазначив, що його рідний Азербайджан, який перебуває у стані війни з Вірменією, та національній безпеці якого загрожує Іран, також опинився у дуже нелегкій ситуації.

«Географія – це доля. Наразі РФ , забезпечуючи зброєю вірменських сепаратистів у Карабаху, хоче знову розпалити Карабахський конфлікт. Іран претендує на наші території та відкрито про це заявляє. Ми затиснуті між двома цими країнами. Тоді як у світі нелегка геополітична ситуація. Дехто називає її хаосом, я ж називаю її сильною геополітичною турбулентністю», - каже він.

На його думку, і Росія, і Іран, і Північна Корея — країни-ізгої і за укладом, і за багатьма іншими параметрами, тому не мають шансів вижити у ХХІ столітті, оскільки постійно намагаються створити конфлікт із сусідами.

«Іран, окрім своєї улюбленої Вірменії, має проблеми з усіма сусідами. Він організовував сепаратизм та доставку проксі-бойовиків та зброї. Те саме — Росія. Йде війна цивілізацій, коли минуле намагається встояти, але майбутнє тисне. І, швидше за все, розчавить — і Росію, і Іран. З Північною Кореєю буде складніше, вони мають ядерну зброю. Подивимося», - вважає Рустамзаде.

Що ж до Китаю, якому приписують мовчазне підтакування РФ , то на думку експерта це не та країна, яку зараз можна прирівнювати до Ірану чи Росії.

Хоча у Китаю дуже великі збройні сили, але жодних проблем своїм сусідам ця країна не створює, за винятком протистояння зі США , які хочуть стати одноосібним лідером у всьому світі, що теж не дуже добре.

« Китай — це сучасна цивілізація, це адекватна країна, яка поводиться як сильна держава. Я не вважаю, що Китай є загрозою для майбутнього», - говорить він.

Рустамзаде вважає, що в менталітеті китайського народу дуже мало місця для агресії, і навіть якщо країна остаточно стане тоталітарною державою, вона навряд чи незабаром загрожуватиме будь-якому сусідові.

«Це перспектива найближчих років. І зараз про це говорити поки що рано», - робить він свій висновок.