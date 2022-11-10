Білорусь продовжує формувати спільні з РФ війська – Генштаб

Зберігається загроза атак БПЛА з Білорусі.

Білорусь продовжує формувати спільні з РФ війська – Генштаб
© Міноборони РФ

Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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