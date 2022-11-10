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2022-11-10
Білорусь продовжує формувати спільні з РФ війська – Генштаб
Зберігається загроза атак БПЛА з Білорусі.
© Міноборони РФ
Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ,
«Білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки», – йдеться у повідомленні.
Крім того, зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.
Анастасія Дейна, ZN.ua