Іран оголосив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети
Гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку, інформує
Іран заявив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети на тлі зростання уваги до оборонних зв'язків Тегерана з Росією. Про це повідомляє
«Зброя націлена на системи протиракетної оборони і являє собою "великий технологічний прорив"», - сказав командувач Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміралі Хаджизаде, не надаючи більш детальної інформації.
Гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.
Ця заява з'явилася після того, як США висловили занепокоєння, що Росія може отримати іранські ракети класу «земля-земля» для використання проти України, на додаток до безпілотників, які вона вже отримала від Тегерана.