Іран оголосив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети

Гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку, інформує ZN.ua.

Іран оголосив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети
Фото ілюстративне
© IRNA

Іран заявив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети на тлі зростання уваги до оборонних зв'язків Тегерана з Росією. Про це повідомляє Bloomberg.

«Зброя націлена на системи протиракетної оборони і являє собою "великий технологічний прорив"», - сказав командувач Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміралі Хаджизаде, не надаючи більш детальної інформації.

Гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Ця заява з'явилася після того, як США висловили занепокоєння, що Росія може отримати іранські ракети класу «земля-земля» для використання проти України, на додаток до безпілотників, які вона вже отримала від Тегерана.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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