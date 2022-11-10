Іран оголосив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети

Іран заявив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети на тлі зростання уваги до оборонних зв'язків Тегерана з Росією. Про це повідомляє Bloomberg .

«Зброя націлена на системи протиракетної оборони і являє собою "великий технологічний прорив"», - сказав командувач Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміралі Хаджизаде, не надаючи більш детальної інформації.

Гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.