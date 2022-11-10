Суддя ВАКС невиправдано відсторонив від справи Грановського головного детектива. Вдарив по репутації всього суду

Суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько відсторонив головного детектива у справі колишнього народного депутата Олександра Грановського, повідомив очільник Центр протидії корупції Віталій Шабунін. Грановського підозрюють в організації корупційної схеми АТ «Одеський припортовий завод», яка завдала підприємству шкоди на 93.3 млн грн.

«Настав час розповісти про конкретний зальот одного з суддів. Спалився він на справі головного рєшали минулої влади – нардепа Олександра Грановського. Суддя Воронько відсторонив від справи головного детектива керуючись «аргументами», за якими з будь-якої справи можна викинути будь-якого детектива, прокурора чи суддю», – зазначив Шабунін.

Він додав, що згідно з текстом рішення, упередженість детектива нібито полягає у поганій комунікації з прокурором. Або у відхиленні клопотань захисту, де суд не погоджувався з детективом.

«Найсмішніше, що в рішенні Воронько пише, що не бачить зацікавленості детектива, але все одно відсторонює його від справи. І це рішення не підлягає оскарженню. Це дуже нагадує гнилу практику необґрунтованих відсторонень від справ ефективних детективів/прокурорів, яку корумповані судді використовували до створення ВАКС», – додав глава ЦПК.

Шабунін пояснив, що таке рішення судді Воронька б?є по репутації усього ВАКС.

«На Банковій природне питання: чому наших ВАКС валить, а рішалу з минулої влади відмазує? Шановні судді ВАКС, цим паскудством в інтересах Грановського Воронько підставив всіх вас. Цим рішення він робить захист інституції значно складнішим», – підсумував Шабунін.