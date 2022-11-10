Суддя ВАКС невиправдано відсторонив від справи Грановського головного детектива. Вдарив по репутації всього суду

Віталій Шабунін пояснив, що не так із відстороненням детектива, інформує ZN.ua.

Суддя ВАКС невиправдано відсторонив від справи Грановського головного детектива. Вдарив по репутації всього суду
© Вищий антикорупційний суд

Суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько відсторонив головного детектива у справі колишнього народного депутата Олександра Грановського, повідомив очільник Центр протидії корупції Віталій Шабунін. Грановського підозрюють в організації корупційної схеми АТ «Одеський припортовий завод», яка завдала підприємству шкоди на 93.3 млн грн.

«Настав час розповісти про конкретний зальот одного з суддів. Спалився він на справі головного рєшали минулої влади – нардепа Олександра Грановського. Суддя Воронько відсторонив від справи головного детектива керуючись «аргументами», за якими з будь-якої справи можна викинути будь-якого детектива, прокурора чи суддю», – зазначив Шабунін.

Він додав, що згідно з текстом рішення, упередженість детектива нібито полягає у поганій комунікації з прокурором. Або у відхиленні клопотань захисту, де суд не погоджувався з детективом.

«Найсмішніше, що в рішенні Воронько пише, що не бачить зацікавленості детектива, але все одно відсторонює його від справи. І це рішення не підлягає оскарженню. Це дуже нагадує гнилу практику необґрунтованих відсторонень від справ ефективних детективів/прокурорів, яку корумповані судді використовували до створення ВАКС», – додав глава ЦПК.

Шабунін пояснив, що таке рішення судді Воронька б?є по репутації усього ВАКС.

«На Банковій природне питання: чому наших ВАКС валить, а рішалу з минулої влади відмазує? Шановні судді ВАКС, цим паскудством в інтересах Грановського Воронько підставив всіх вас. Цим рішення він робить захист інституції значно складнішим», – підсумував Шабунін.





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