Ключовий населений пункт: ЗСУ витіснили росіян зі Снігурівки на окупованому правому березі Дніпра – карта

Снігурівка є залізничним вузлом і важливим плацдармом на березі річки Інгулець. Але звільнили не лише її, інформує ZN.ua.

Ключовий населений пункт: ЗСУ витіснили росіян зі Снігурівки на окупованому правому березі Дніпра – карта

Російські окупаційні війська відступили з одного з ключових населених пунктів на окупованому правобережжі Дніпра – міста Снігурівка Миколаївської області. Інформація про звільнення Снігурівки з’являлась неодноразово впродовж останньої доби, але зараз це місто перейшло в так звану сіру знову навіть на карті DeepState.

Після опівночі 10 листопада проєкт DeepState, що веде оперативну карту фронту в Україні, яку оновлює за підтвердженими даними, повідомив: «Аналогічно як і в Давидовому Броді місяць тому, ворог покинув Снігурівку в темну пору доби. ЗСУ просунулися в Калинівське та в південну частину Дудчан. Крім того, ворог почав виходити з багатьох ділянок фронту, при цьому мінуючи відступи і підриваючи мости. ЗСУ звільнило і інші села, але про це оголосимо коли будуть пруфи і дозвіл від самих бійців».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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