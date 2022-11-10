Ключовий населений пункт: ЗСУ витіснили росіян зі Снігурівки на окупованому правому березі Дніпра – карта
Снігурівка є залізничним вузлом і важливим плацдармом на березі річки Інгулець. Але звільнили не лише її, інформує
Російські окупаційні війська відступили з одного з ключових населених пунктів на окупованому правобережжі Дніпра – міста Снігурівка Миколаївської області. Інформація про звільнення Снігурівки з’являлась неодноразово впродовж останньої доби, але зараз це місто перейшло в так звану сіру знову навіть на карті
Після опівночі 10 листопада проєкт DeepState, що веде оперативну карту фронту в Україні, яку оновлює за підтвердженими даними,