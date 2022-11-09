Майже 80% опитаних громадян Грузії не підтримують безвізовий в'їзд для росіян – дані IRI

Майже 80% опитаних громадян Грузії не підтримують безвізовий в'їзд росіян до своєї країни. Такими є результати дослідження Міжнародного республіканського інституту (IRI), вони також проти того, щоб росіяни могли реєструвати бізнес та купувати нерухомість у країні, передає Грузія Онлайн.