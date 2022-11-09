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2022-11-09
Майже 80% опитаних громадян Грузії не підтримують безвізовий в'їзд для росіян – дані IRI
Після оголошення Путіним часткової мобілізації, Грузія майже відразу заявила про плани закрити перепустку для чоловіків з території Росії, інформує
Грузини пам'ятають власний досвід 2008 року з окупацією© Getty Images
Майже 80% опитаних громадян Грузії не підтримують безвізовий в'їзд росіян до своєї країни. Такими є результати дослідження Міжнародного республіканського інституту (IRI), вони також проти того, щоб росіяни могли реєструвати бізнес та купувати нерухомість у країні,
Оксана Коваль, ZN.ua