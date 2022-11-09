Донбас усіяний російськими трупами: The Guardian про розгром окупантів на сході України

Росіян мобілізують і практично без підготовки одразу відправляють на фронт, де вони стикаються з жорстокою реальністю війни. Про таку історію йдеться у статті The Guardian , яка поспілкувалася з російським мобілізованим.

1 листопада росіянин Алєксєй Агафонов у складі батальйону мобілізованих прибув на Луганщину і його підрозділу вручили лопати та наказали всю ніч копати окопи. Вони копали по черзі через брак лопат, допоки вранці наступного дня на Агафонова та його підрозділ не посипалися українські снаряди.

«Спочатку над нами пролетів український безпілотник, а після цього їхня артилерія почала обстрілювати нас годинами, безперервно, – сказав Агафонов у телефонному інтерв’ю Guardian. – Я бачив, як у мене на очах розрізають людей, більша частина нашого підрозділу зникла, знищена. Це було пекло», – сказав він, додавши, що командири його підрозділу покинули їх перед самим початком обстрілу.