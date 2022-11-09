Менше число новин не означає зниження інтенсивності боїв: Зеленський окреслив ситуацію на фронті

За словами президента, у одному з регіонів росіяни проводять десятки атак на добу, інформує ZN.ua.

Менше число новин не означає зниження інтенсивності боїв: Зеленський окреслив ситуацію на фронті
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Певне зменшення кількості новин з передової в інформаційному просторі в порівнянні, наприклад, з початком осені не означає, що на території України зменшилася інтенсивність бойових дій. На всіх напрямках ситуація залишається складною, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, на окремих ділянках фронту досі тривають жорстокі позиційні бої. Як і раніше, найскладніше нашим захисникам у Донецькій області.

Глава держави зазначив, що активність загарбників там зберігається на надвисокому рівні – ворог здійснює десятки атак кожного дня.

“Вони зазнають надзвичайно масштабних втрат, але наказ у них не змінився – так само вийти на адмінмежу Донеччини. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі. І я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі”, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що керівництво також чітко розуміє плани держави-агресора на Херсонщині, тому діє відповідно.

“Акуратно, продумано і в інтересах звільнення всієї нашої території. Укріплюємо наші позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал окупантів утримувати в окупації південь нашої країни”, – пояснив він.

Крім того, Зеленський запевнив, що ЗСУ продовжують крок за кроком рухатися до встановлення синьо-жовтого прапора в усіх українських містах і громадах на сході держави. Водночас активно зміцнюється кордон.


Максим Царук, ZN.ua





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