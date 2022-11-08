Зеленський обговорив з представницею США при ООН потреби України

Президент просить направити в Україну місію ООН.

Зеленський обговорив з представницею США при ООН потреби України
© https://www.president.gov.ua/

В Україну з офіційним візитом прибула член Кабінету Президента США, Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Під час зустрічі з делегацією зі США президент України Володимир Зеленський наголосив про необхідність створення над Україною повітряного щита, оскільки Росія не припиняє ракетний терор, в результаті якого знищено майже 40% об’єктів енергетичної інфраструктури. Про це інформує прес-служба офісу президента.

Зеленський звернувся з проханням до ООН направити в Україну місію експертів ООН для розслідування постачання Іраном Росії БПЛА в порушення санкцій РБ ООН, а також фахівців, які зможуть оцінити масштаби руйнувань об’єктів критичної інфраструктури.

Сторони також обговорили створення механізму компенсації за наслідки агресії РФ, започаткування спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, а також ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України з акцентом на АР Крим та Севастополі.

Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що Сполучені Штати не примушуватимуть Україну до переговорів з Росією, і залишаються прихильними принципу «нічого про Україну без України».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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