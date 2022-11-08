В США наполягають на тому, що результати виборів не вплинуть на підтримку України

Представниця Державного департаменту вважає, що більшість у Конгресі підтримуватиме Україну, інформує ZN.ua.

В США наполягають на тому, що результати виборів не вплинуть на підтримку України
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Адміністрація Байдена впевнена, що підтримка України з боку США буде «рішучою та непохитною» незалежно від результатів проміжних виборів. На цьому наголосила помічниця державного секретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід під час брифінгу.

«У нас були... певні голоси в Конгресі, які висловлювали інші погляди, але Конгрес представляє багато різних думок, і я думаю, ми бачили, що переважна більшість членів Конгресу — республіканців і демократів — чітко заявили про свою постійну підтримку України», — заявила Донфрід.

Вона також висловила переконання, що Європейський Союз так само рішуче налаштований на економічну підтримку України.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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