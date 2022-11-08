Боронити Маріуполь краще, ніж його боронили, неможливо взагалі, - Максим Жорін

Екскомандир полку «Азов» Максим Жорін пояснив, що азовці фантастично провели оборону Маріуполя, але саму її підготовку можна було організувати краще.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

«Я вважаю, що боронити Маріуполь краще, ніж його боронили, неможливо взагалі. Вони виконали задачу більше, ніж на 100%. Тим паче, вони зробили більше, ніж могли, і більше, ніж мали зробити», - підкреслює Максим Жорін.

Водночас він визнає, що підготуватися до цієї оборони можна було інакше. І загалом, зазначає військовий, це була задача не маріупольського гарнізону, не його рівень, це взагалі мав бути інший рівень і з часом ми дійдемо до того, щоб проаналізувати цю ситуацію і розібратися, чому все відбулося так. Отже, констатує екскомандир полку «Азов», у плані підготовки оборони скоріш за все були помилки.

«Але в плані оборони самого міста гарнізоном – це була фантастика взагалі, це було щось нереальне, на що навіть ми дивилися із захопленням. Звідки беруться сили? Звідки стільки міці в цих людях? Вони ж реально сталеві там були, вони стояли і виконували такі речі, які просто уявити не можна», - пояснює Максим Жорін.

Отже, підсумовує він, сама оборона була більшою, ніж вони мали і могли зробити, але в плані підготовки і планування оборони далеко не все зроблено правильно.