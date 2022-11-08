Путіну не вдалося підкорити Україну: українці боряться і ми їх підтримуємо — Жозеп Боррель

Головний євродипломат наголосив на подальшій підтримці України з боку Європи, інформує ZN.ua.

Путіну не вдалося підкорити Україну: українці боряться і ми їх підтримуємо — Жозеп Боррель
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Оскільки Путіну не вдалося підкорити Україну, він, очевидно, тепер має намір тероризувати українське населення і знищити країну. Таку тезу опублікував у своєму блозі Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель за підсумками зустрічі G7, яка відбулася минулого тижня в Німеччині.

«Але українці боряться і ми підтримуємо їх, чим можемо», — підкреслив він.

Зокрема, він повідомив, що держави-члени ЄС вже мобілізували понад €19 мільярдів для забезпечення економічної, соціальної та фінансової стійкості України, ще €3,1 мільярда було скеровано на військову підтримку.

«Наша допомога також включає технічну підтримку для відновлення енергетичної інфраструктури та постачання додаткової електроенергії. Крім того, ми збільшимо нашу гуманітарну підтримку, яка стала ще більш актуальною з огляду на наближення зими», — наголосив Боррель.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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