РФ може найближчими днями обстріляти житлові райони Херсонщини та звинуватити Україну – ГУР

Загарбники розсилають повідомлення про нібито загрозу обстрілу з боку ЗСУ та вводять тривалу комендантську годину, інформує ZN.ua.

РФ може найближчими днями обстріляти житлові райони Херсонщини та звинуватити Україну – ГУР
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Російські окупанти можуть найближчими днями здійснити провокаційні обстріли житлових районів Херсонської області, щоб згодом звинуватити в них українських захисників. Про високу ймовірність таких дій з боку ворога попереджає Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Як зазначається, загарбники надсилають SMS-повідомлення мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонщини, які користуються мобільними операторами РФ.


Максим Царук, ZN.ua





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