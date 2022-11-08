Новостей.COM ⇒
2022-11-08
РФ може найближчими днями обстріляти житлові райони Херсонщини та звинуватити Україну – ГУР
Загарбники розсилають повідомлення про нібито загрозу обстрілу з боку ЗСУ та вводять тривалу комендантську годину, інформує
© Слово і діло
Російські окупанти можуть найближчими днями здійснити провокаційні обстріли житлових районів Херсонської області, щоб згодом звинуватити в них українських захисників. Про високу ймовірність таких дій з боку ворога попереджає Головне управління розвідки Міністерства оборони України у
Як зазначається, загарбники надсилають SMS-повідомлення мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонщини, які користуються мобільними операторами РФ.
Максим Царук, ZN.ua