Румунія продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України – посол

Посол Румунії в Україні Александру Віктор Мікула під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Євгеном Перебийнісом заявив, що Бухарест і надалі всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії РФ . Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Перебийніс подякував за підтримку Румунією суверенітету і територіальної цілісності України, надання гуманітарної та іншої допомоги, а також за готовність долучитися до реалізації проєктів з відбудови України.

«Зі свого боку, посол Румунії запевнив, що Бухарест і надалі всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії Росії», - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також посол та заступник глави МЗС України окремо обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.