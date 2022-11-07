Румунія продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України – посол

Країни будуть налагоджувати плідну співпрацю.

Румунія продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України – посол
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Посол Румунії в Україні Александру Віктор Мікула під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Євгеном Перебийнісом заявив, що Бухарест і надалі всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії РФ. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Перебийніс подякував за підтримку Румунією суверенітету і територіальної цілісності України, надання гуманітарної та іншої допомоги, а також за готовність долучитися до реалізації проєктів з відбудови України.

«Зі свого боку, посол Румунії запевнив, що Бухарест і надалі всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії Росії», - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також посол та заступник глави МЗС України окремо обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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