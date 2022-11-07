"Це російська інформаційна операція", - в ОПУ відреагували на вкидання Кремля про переговори Москви та Вашингтона

Ми всі вже достатньо дорослі на дев'ятий місяць війни, щоб не плутати реальну політику з інформаційними кампаніями.

Радник Офісу президента України відреагував на інформацію про ймовірні переговори Москви та Вашингтона.

За словами Арестовича, сьогодні Кремлю потрібна пауза приблизно на три місяці, щоби спробувати набратися сил. За цей час вони хочуть підтягнути нові війська, накопичити ракети, а також встигнути підняти техніку зі зберігання та трошки підморозити Україну. Після цього вони сподіваються продовжити війну з новими силами та наступами.

"Всі так звані "...переговори Москви і Вашингтона", які "...на повний лад обговорюються в західній пресі" - це російська інформаційна операція", - заявив він.





У цій пропагандистській кампанії одразу кілька меседжів, у яких йдеться про примус України до переговорів, про відмову поставок допомоги із Заходу у разі відмови та скасування рішення про неможливість ведення переговорів із диктатором.

“Щодо держави “Російська Федерація” переговорна позиція у нас є.

Ми готові розпочати переговори з її новим політичним керівництвом на наступних добре відомих умовах:

- виведення військ з усієї території України.

Предмет переговорів:

- видача військових злочинців;

- повернення всіх захоплених полонених;

- виплата репарацій;

- правила подальшого співіснування.

Це не ми не готові до переговорів.

Це РФ не хоче переговорів.

Кремль хоче виконання його умов – залишити за ним усі «завойовані» території.

Це не переговорна позиція. Це ультиматум”, - заявив радник ВП.

Сили оборони України звільнили 37% території, захопленої з 2014 року та 50%, захопленої російськими військами з 24 лютого.

"Сили оборони продовжують свою методичну роботу з перемелювання супротивника. Щодобові втрати лише мобілізованих росіян зараз - не менше сотні безповоротних. Буде більше. Ми всі вже достатньо дорослі на дев'ятий місяць війни, щоб не плутати реальну політику з інформаційними кампаніями. А ні - роз'яснимо. Так, нам буває важко, але треба пам'ятати, за що ми боремося, програємо, дамо слабину, ми не просто програємо, нас не буде фізично, замість нас буде одна гігантська Буча.