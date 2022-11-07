"Це російська інформаційна операція", - в ОПУ відреагували на вкидання Кремля про переговори Москви та Вашингтона

путін, володимир путін

Ми всі вже достатньо дорослі на дев'ятий місяць війни, щоб не плутати реальну політику з інформаційними кампаніями.

Радник Офісу президента України відреагував на інформацію про ймовірні переговори Москви та Вашингтона.

За словами Арестовича, сьогодні Кремлю потрібна пауза приблизно на три місяці, щоби спробувати набратися сил. За цей час вони хочуть підтягнути нові війська, накопичити ракети, а також встигнути підняти техніку зі зберігання та трошки підморозити Україну. Після цього вони сподіваються продовжити війну з новими силами та наступами.

"Всі так звані "...переговори Москви і Вашингтона", які "...на повний лад обговорюються в західній пресі" - це російська інформаційна операція", - заявив він.

Олексій Арестович


У цій пропагандистській кампанії одразу кілька меседжів, у яких йдеться про примус України до переговорів, про відмову поставок допомоги із Заходу у разі відмови та скасування рішення про неможливість ведення переговорів із диктатором.

“Щодо держави “Російська Федерація” переговорна позиція у нас є.
Ми готові розпочати переговори з її новим політичним керівництвом на наступних добре відомих умовах:
- виведення військ з усієї території України.
Предмет переговорів:
- видача військових злочинців;
- повернення всіх захоплених полонених;
- виплата репарацій;
- правила подальшого співіснування.
Це не ми не готові до переговорів.
Це РФ не хоче переговорів.
Кремль хоче виконання його умов – залишити за ним усі «завойовані» території.
Це не переговорна позиція. Це ультиматум”, - заявив радник ВП.

Сили оборони України звільнили 37% території, захопленої з 2014 року та 50%, захопленої російськими військами з 24 лютого.

поле бою, ЗСУ, війна

"Сили оборони продовжують свою методичну роботу з перемелювання супротивника. Щодобові втрати лише мобілізованих росіян зараз - не менше сотні безповоротних. Буде більше. Ми всі вже достатньо дорослі на дев'ятий місяць війни, щоб не плутати реальну політику з інформаційними кампаніями. А ні - роз'яснимо. Так, нам буває важко, але треба пам'ятати, за що ми боремося, програємо, дамо слабину, ми не просто програємо, нас не буде фізично, замість нас буде одна гігантська Буча.


user, politeka.net





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Блок рекламы


Похожие новости
La Repubblica: США і НАТО вважають, що після звільнення Херсона Україна могла б почати переговори з РосієюLa Repubblica: США і НАТО вважають, що після звільнення Херсона Україна могла б почати переговори з Росією
У МЗС відреагували на заяву мера Даугавпілса про виправдання РФУ МЗС відреагували на заяву мера Даугавпілса про виправдання РФ
У ЗСУ пояснили, чому російська авіація почала падати частішеУ ЗСУ пояснили, чому російська авіація почала падати частіше
Україна і росія можуть відновити переговори: став відомий зміст таємних консультаційУкраїна і росія можуть відновити переговори: став відомий зміст таємних консультацій
Салліван кілька місяців веде непублічні переговори з помічниками Путіна – WSJСалліван кілька місяців веде непублічні переговори з помічниками Путіна – WSJ
В ЄС відреагували на останні ракетні запуски КНДР та закликали припинити агресивні діїВ ЄС відреагували на останні ракетні запуски КНДР та закликали припинити агресивні дії
Коли хтось думає про переговори, не шукає шляхів обманути всіх навколо – ЗеленськийКоли хтось думає про переговори, не шукає шляхів обманути всіх навколо – Зеленський
Російська еліта може наважитися на "персональне перезавантаження" Путіна — КлімкінРосійська еліта може наважитися на "персональне перезавантаження" Путіна — Клімкін
Зеленський емоційно висловився про переговори з рф: "Вони ніби живуть на іншій планеті"Зеленський емоційно висловився про переговори з рф: "Вони ніби живуть на іншій планеті"
Поставки РФ іранських дронів і ракет: Аналітики вважають, що російська залежність від озброєння з Ірану зростатимеПоставки РФ іранських дронів і ракет: Аналітики вважають, що російська залежність від озброєння з Ірану зростатиме
Последние новости
Подгружаем последние новости