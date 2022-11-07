У Кремлі підготували методички для пропагандистів на випадок відступу РФ з Херсона – ЗМІ

Москва, ймовірно, вважає відступ з правого берега Дніпра “небажаним, але можливим”, інформує ZN.ua.

У Кремлі підготували методички для пропагандистів на випадок відступу РФ з Херсона – ЗМІ
© Getty Images

Російське керівництво розглядає можливість відведення своїх військ з правого берега річки Дніпро, хоч і вважає його небажаним, і вже готується до того, як пояснити таке рішення населенню РФ. Зокрема, у Кремлі вже створили кілька нових методичок для пропагандистів, які вчать медіа належним чином висвітлювати ситуацію в місті Херсон, аби підготувати громадян до того, що росіяни можуть втекти звідти. Про це пише “Медуза” із посиланням на власні, близькі до Кремля, джерела та два документи, що опинилися в її розпорядженні.

Зокрема, в одній з методичок наголошується на тому, що херсонський напрямок зараз “є найскладнішим для російської армії”, бо Україні нібито “життєво необхідно продемонструвати боєздатність” своїх військ, щоб отримати додаткову допомогу від Заходу.

У документі пропонують розповідати про те, що Київ буцімто “готовий погробити десятки тисяч своїх і чужих заради нових траншів і постачання зброї”, тоді ж як Росія не така, тому прагне зберегти життя не лише мирних, а й солдатів. Там повторено і пропагандистський фейк про “загрозу масованого удару по місту з боку ЗСУ”.


Максим Царук, ZN.ua





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