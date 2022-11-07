"Ви вже не побачите ні дітей, ні батьків": медик із "Азовсталі" розповіла про тиск з боку окупантів

"Ви вже не побачите ні дітей, ні батьків": медик із "Азовсталі" розповіла про тиск з боку окупантів

Українська військова медсестра Валентина Пащенко провела півтора місяці у бункерах "Азовсталі" у Маріуполі, а потім понад 160 днів – у російському полоні.

Валентина каже, що її російські військові не катували на відміну від чоловіків-військових. Але надавали сильний психологічний вплив, передає "Настоящее время".

"Нам постійно слідчі на допитах говорили, що Україна не хоче нас міняти. І що ви вже не побачите ні дітей, ні батьків", – розповідає вона.

Пащенко каже, що її єдиним бажанням у полоні було вижити та знову побачити маленьку доньку: про її долю мати весь цей час нічого не знала. На початку жовтня Валентину разом з іншими полоненими несподівано етапували до Таганрогу: жінка подумала, що попереду чергова серія знущань. Але 17 жовтня Валя, а разом із нею ще 107 полонених жінок, у рамках обміну повернулися до України.

"Коли ми приїхали в Україну, я навіть не знаю, як це описати. Тебе зустрічає все твоє командування, яке залишилося тут. Зустрічають тебе з квітами! – розповідає вона. – Нам видали телефони, ми зателефонували рідним. Я зателефонувала чоловікові і сказала: “Пащенко Артем Миколайович?” Він сказав: “Так! А я Пащенко Валентина Сергіївна! І я в Україні!

А потім Валентина нарешті побачила дочку. "Вона прибігла і каже: "О, матусю! Нарешті ти повернулася з роботи!» – згадує Валентина. День зустрічі з дочкою жінка називає найщасливішим днем ??свого життя.

Наразі Валентина у Дніпрі проходить курс психологічної реабілітації, але після нього планує продовжити службу. І дуже мріє повернутися додому – вже до звільненого рідного Маріуполя.


Алексей Ионов, politeka.net





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