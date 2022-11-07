Системи, які захищають Вашингтон: що таке ЗРК NASAMS і наскільки він ефективний проти російських ракет

Україна отримає вісім таких систем ППО.

Системи, які захищають Вашингтон: що таке ЗРК NASAMS і наскільки він ефективний проти російських ракет
Україна отримає ППО, яка захищає Вашингтон
© en.wikipedia.org

Україна сьогодні отримала перші дві системи протиповітряної оборони – зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Ще 26 жовтня виробник передав два комплекси США. Тепер вони прийшли в Україну. ZN.UA пояснює, як працюють ЗРК NASAMS та наскільки вони будуть ефективними проти російських ракет.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, дослівно: норвезька вдосконалена ракетна система земля—повітря) це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності, розроблений норвезькою компанією Norwegian Kongsberg у співпраці з американською компанією Raytheon.

Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. NASAMS став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням. Літери SL в абревіатурі SL-AMRAAM означають англ. Surfaced Launched — запущені з землі.

Систему розробили для захисту від повітряних загроз військових і цивільних об’єктів. Сполучені Штати обрали саме ці системи і для захисту неба над Вашингтоном. Серед інших NASAMS використовують Фінляндія, Нідерланди, Оман та Іспанія.

«NASAMS є найбільш продаваною системою протиповітряної оборони у своєму класі за останні 10 років. Її модульність та відкрита архітектура дозволяють безперервно вдосконалювати продуктивність, щоб протистояти загрозам», — каже президент компанії виробника Харальд Аннестад.

NASAMS використовує керовані ракети декількох типів:

  • звичайна ракета AMRAAM дістає до цілі на відстані до 15-25 кілометрів;
  • ракета AMRAAM ER (Extended Range) радіус дії 40 кілометрів;
  • є ракети, які можуть вразити авіацію і на відстані більше 100 кілометрів.

На думку аналітиків NASAMS для України є абсолютно прагматичним варіантом, бо і сам він створювався виходячи з концепції "мінімальні витрати - максимальна ефективність". Справа саме в ракетах "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, яка навіть без жодних переробок може, при старті з землі, знищувати цілі на відстані, за різними джерелами, до 15-25 км.


Артем Руденко, ZN.ua





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