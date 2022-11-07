Держава профінансувала відновлення лише 14 приватних будинків в постраждалому Ірпені — Маркушин

Відсутність в Україні закону про компенсацію постраждалим внаслідок війни унеможливлює отримання дотацій на відбудову чи ремонт пошкоджених приватних будинків. Зокрема в постраждалому внаслідок бойових дій Ірпені на Київщині з моменту деокупації вдалось відремонтувати лише 14 будинків із понад три тисячі зруйнованих чи пошкоджених, розповів ZN.UA міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За інформацією мера Ірпеня, всього в місті пошкоджено або зруйновано 3247 приватних будівель. Із них 1130 будинків підлягають поточному ремонту, 1483 зруйновані повністю. Однак допомогти власникам у відбудові місто не може через відсутність правового механізму.

«Немає закону й немає запропонованого урядом механізму щодо приватного сектора. Правда, є обласна програма відновлення», - каже Маркушин.

Зокрема в рамках цього пілотного проєкту і відремонтували 14 будинків, однак вони були у власності пільгових категорій громадян — родини загиблих воїнів. Ще 350 адрес, включно з кількома приватними (якщо вони підходять за критеріями), теж отримують допомогу від БФ «Карітас» і ГО «Народна допомога» за малими пільговими програмами».

Більшість жителів міста відновлюють житло за власний кошт.

«При цьому збирають чеки, заповнюють акти, договори з ФОПами та ідуть у мерію по обіцяну компенсацію. Люди приходять із надією, а ми їм кажемо, що механізму компенсації поки що немає. У місцевих бюджетах грошей на це теж немає. Ми чекаємо прийняття закону, і ви теж чекайте», - розповів ірпінський міський голова.

Водночас на глибоке переконання авторки законопроєкту, який уже кілька місяців готують до другого читання, Олени Шуляк, відсутність закону «абсолютно не впливає на ситуацію в громадах та дрібні ремонти». (Про що, власне, вона ще раз нагадала у своїй відповіді на наш запит.)

Тим часом частина ірпінців, які не можуть відремонтувати власне житло, виїхали за кордон, орендували житло чи осіли в модульних містечках, які взагалі не панацея. Адже даху над головою потребують понад 16 тисяч містян, а модульні містечка прихистили лише 900 людей.