Шольц після візиту в Китай ще раз закликав Росію гарантувати, що вона не застосує ядерну зброю в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини в Берліні після свого візиту до Китаю, вкотре закликав Росію гарантувати, що вона не застосує ядерної зброї в Україні, передає DW .

"Неприпустимо використовувати в цьому конфлікті ядерну зброю. Ми вимагаємо від Росії, щоб вона чітко заявила, що не буде цього робити. Це стало б кордоном, який не можна переступати", - сказав Шольц.

За словами канцлера, він обговорював із китайським керівництвом загрозу застосування Росією ядерної зброї у війні проти України. Китаю та Німеччині вдалося виробити спільну позицію з цього питання. "Тільки заради цього варто було здійснити цей візит", - наголосив канцлер.

Шольц проводив переговори в Пекіні з главою КНР Сі Цзіньпіном та китайським прем'єр-міністром Лі Кецяном. Канцлер Німеччини застеріг від ескалації та назвав загрози застосування ядерної зброї "безвідповідальними та вкрай небезпечними".

Сі Цзіньпін запевнив, що Китай підтримує зусилля Німеччини та Європи щодо проведення мирних переговорів та створення стійкої архітектури безпеки в Європі. "Ядерної кризи в Євразії треба уникнути. Сторони конфлікту мають проявити розсудливість, стриманість та створити умови для відновлення переговорів. Світова спільнота має докласти всіх зусиль, щоб сприяти мирному врегулюванню війни в Україні. При цьому застосування чи загроза застосування ядерної зброї мають бути відкинуті", – сказав голова КНР .