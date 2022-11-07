В Одесі готують до знесення пам'ятник Катерині: що відбувається, фото
Влада Одеси готується до демонтажу пам’ятнику "Засновникам Одеси", в центрі якого стоїть російська імператриця Катерина ІІ, інформує
Про це повідомляє "Суспільне".
За даними журналістів, комунальні служби активно готуються до демонтажу та можливому перенесенню памятницу Катерині ІІ в Одесі.
Спочатку пам’ятку культури закрили дерев’яною огорожею, а пізніше на скульптуру російської імператриці одягли чорний пакет. Прес-служба міськради Одеси у спілкуванні із журналістами підтвердила, що у неділю роботи біля пам’ятницу "Засновникам Одеси" проводили комунальні служби.
Через деякий час на дерев’яній огорожі з’явилося оголошення з наступним текстом: "Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Ведуться підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції "Засновникам Одеси".
Чорний пакет на скульптуру імператриці Катерини ІІ, ймовірно, одягли спеціально, оскільки раніше невідомі неодноразово обливали фарбою та розписували пам’ятник різними гаслами.