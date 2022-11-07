В Одесі готують до знесення пам'ятник Катерині: що відбувається, фото

Влада Одеси готується до демонтажу пам’ятнику "Засновникам Одеси", в центрі якого стоїть російська імператриця Катерина ІІ, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Суспільне".

За даними журналістів, комунальні служби активно готуються до демонтажу та можливому перенесенню памятницу Катерині ІІ в Одесі.

Спочатку пам’ятку культури закрили дерев’яною огорожею, а пізніше на скульптуру російської імператриці одягли чорний пакет. Прес-служба міськради Одеси у спілкуванні із журналістами підтвердила, що у неділю роботи біля пам’ятницу "Засновникам Одеси" проводили комунальні служби.

Через деякий час на дерев’яній огорожі з’явилося оголошення з наступним текстом: "Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Ведуться підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції "Засновникам Одеси".

Чорний пакет на скульптуру імператриці Катерини ІІ, ймовірно, одягли спеціально, оскільки раніше невідомі неодноразово обливали фарбою та розписували пам’ятник різними гаслами.


Богдан Соловйов, Апостроф





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