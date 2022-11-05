Українські військові розгромили скупчення військ РФ та техніки у Луганській області

Українські захисники у суботу, 5 листопада, завдали удару по скупченню техніки та живої сили окупантів у Луганській області., інформує пресслужба Нацгвардії у Facebook.

"Бійці 27 Печерська бригада Національної гвардії України виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.

У результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили п'ять танків, дві броньовані бойові машини та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються", - йдеться в повідомленні.