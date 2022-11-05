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2022-11-05
Українські військові розгромили скупчення військ РФ та техніки у Луганській області
Знищено дві ББМ та п'ять танків.
© Операція Об'єднаних сил / Facebook
Українські захисники у суботу, 5 листопада, завдали удару по скупченню техніки та живої сили окупантів у Луганській області., інформує пресслужба Нацгвардії у
"Бійці 27 Печерська бригада Національної гвардії України виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.
У результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили п'ять танків, дві броньовані бойові машини та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua