Українські військові розгромили скупчення військ РФ та техніки у Луганській області

Знищено дві ББМ та п'ять танків.

Українські військові розгромили скупчення військ РФ та техніки у Луганській області
© Операція Об'єднаних сил / Facebook

Українські захисники у суботу, 5 листопада, завдали удару по скупченню техніки та живої сили окупантів у Луганській області., інформує пресслужба Нацгвардії у Facebook.

"Бійці 27 Печерська бригада Національної гвардії України виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.
У результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили п'ять танків, дві броньовані бойові машини та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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