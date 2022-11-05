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2022-11-05
Зеки замість цивільних: в Росії продовжиться мобілізація попри заяву Путіна – ISW
У такий спосіб російська влада вирішила компенсувати втрати на фронті, не підвищуючи соціальну напругу, інформує
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Попри заяву Путіна про те, що мобілізація в Росії завершена, все вказує на те, що вона продовжиться у прихованому вигляді. Такі висновки, зважаючи на те, що мобілізація так і не дала Росії переваги на фронті, зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму
ISW зауважили, що 4 листопада Путін видав указ, яким узаконив мобілізацію засуджених, та ще один указ про розширення статусу військовослужбовців на військовослужбовців добровольчих формувань і про пільги щодо мобілізації для громадян.
Юлія Лавришин, ZN.ua