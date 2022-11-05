Зеки замість цивільних: в Росії продовжиться мобілізація попри заяву Путіна – ISW

Попри заяву Путіна про те, що мобілізація в Росії завершена, все вказує на те, що вона продовжиться у прихованому вигляді. Такі висновки, зважаючи на те, що мобілізація так і не дала Росії переваги на фронті, зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 4 листопада.

ISW зауважили, що 4 листопада Путін видав указ, яким узаконив мобілізацію засуджених, та ще один указ про розширення статусу військовослужбовців на військовослужбовців добровольчих формувань і про пільги щодо мобілізації для громадян.