Зеки замість цивільних: в Росії продовжиться мобілізація попри заяву Путіна – ISW

У такий спосіб російська влада вирішила компенсувати втрати на фронті, не підвищуючи соціальну напругу, інформує ZN.ua.

Зеки замість цивільних: в Росії продовжиться мобілізація попри заяву Путіна – ISW
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Попри заяву Путіна про те, що мобілізація в Росії завершена, все вказує на те, що вона продовжиться у прихованому вигляді. Такі висновки, зважаючи на те, що мобілізація так і не дала Росії переваги на фронті, зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 4 листопада.

ISW зауважили, що 4 листопада Путін видав указ, яким узаконив мобілізацію засуджених, та ще один указ про розширення статусу військовослужбовців на військовослужбовців добровольчих формувань і про пільги щодо мобілізації для громадян.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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