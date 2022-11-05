Держави ЄС спрямували в Україну 500 електрогенераторів

Напередодні наша держава отримала 700 генераторів від донорів, інформує ZN.ua.

Держави ЄС спрямували в Україну 500 електрогенераторів

На тлі ударів російських окупантів, які завдали суттєвих пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури України, 17 держав Європейського Союзу вирішили відправити Україні 500 електричних генераторів. Про це повідомляє Європейська комісія.

Серед країн, які надали таку допомогу – Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща і Франція.

Як зазначається, обладнання було виділено через Механізм цивільного захисту Євросоюзу для того, щоб забезпечити населення нашої держави доступом до електрики й опалення.

Дещо раніше прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, що Україна вже отримала 700 електрогенераторів, а найближчим часом очікує доставку ще 900 додаткових від структур ООН і USAID.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпекиВикритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну
Блок рекламы


Похожие новости
Лукашенко: тисячу двісті разів говорив – я не збираюся посилати військових в УкраїнуЛукашенко: тисячу двісті разів говорив – я не збираюся посилати військових в Україну
WSJ: Серед республіканців зростає бажання позбавити Україну допомоги СШАWSJ: Серед республіканців зростає бажання позбавити Україну допомоги США
"Прямо зараз моя країна знищує Україну": Земфіра виступила зі сміливою промовою, відео"Прямо зараз моя країна знищує Україну": Земфіра виступила зі сміливою промовою, відео
Президент Греції на зустрічі з Зеленським у Києві пообіцяла підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»Президент Греції на зустрічі з Зеленським у Києві пообіцяла підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»
WP: США можуть почати переговори з Путіним, але не про УкраїнуWP: США можуть почати переговори з Путіним, але не про Україну
За кілька тижнів до нападу на Україну в РФ ймовірно обговорювалася можливість ядерного удару по Німеччині — WELTЗа кілька тижнів до нападу на Україну в РФ ймовірно обговорювалася можливість ядерного удару по Німеччині — WELT
Шойгу заявив про завершення "часткової мобілізації" в РФ і назвав кількість уже відправлених в УкраїнуШойгу заявив про завершення "часткової мобілізації" в РФ і назвав кількість уже відправлених в Україну
Юрій Романенко розкрив деталі операції ФСБ щодо усунення Кучми: намагалися взяти Україну під контрольЮрій Романенко розкрив деталі операції ФСБ щодо усунення Кучми: намагалися взяти Україну під контроль
Вторгненням в Україну Путін розтоптав європейську архітектуру безпеки – ШтайнмайєрВторгненням в Україну Путін розтоптав європейську архітектуру безпеки – Штайнмайєр
Путін досі вірить у перемогу на полі бою і все ще хоче захопити Україну – ISWПутін досі вірить у перемогу на полі бою і все ще хоче захопити Україну – ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости