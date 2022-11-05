Держави ЄС спрямували в Україну 500 електрогенераторів
Напередодні наша держава отримала 700 генераторів від донорів, інформує
На тлі ударів російських окупантів, які завдали суттєвих пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури України, 17 держав Європейського Союзу вирішили відправити Україні 500 електричних генераторів. Про це повідомляє
Серед країн, які надали таку допомогу – Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща і Франція.
Як зазначається, обладнання було виділено через Механізм цивільного захисту Євросоюзу для того, щоб забезпечити населення нашої держави доступом до електрики й опалення.
Дещо раніше прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час