На фронті в Луганській області загинув 25-річний доброволець із Тайваню

Джонатан Ценг воював у складі батальйону «Карпатська Січ», інформує ZN.ua.

На фронті в Луганській області загинув 25-річний доброволець із Тайваню
Фото з Facebook-сторінки Миколи Княжицького

Під час виконання бойового завдання в Луганській області загинув доброволець із Тайваню Джонатан Ценг (Цзен Шенгуан). Про це у Facebook повідомила організація Ukraine+Taiwan Forum.

«Під час виконання бойового завдання за Луганським напрямком загинув наш тайванський побратим, Джонатан Ценг. Йому тільки-но виповнилося 25. Брат України служив у складі 49-го окремого стрілецького батальйону “Карпатська Січ”», – сказано у повідомленні організації.

Президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» Артур Харитонов у своєму Facebook пообіцяв зробити все, щоб українці пам’ятали про подвиг тайваньського героя.

«Цього тижня він помер за Україну від рук росіян. У нього залишилися рідні. Наш біль – тепер і їхній. Наша війна – теж їхня, – написав Артур Харитонов. – Я обіцяю, що зроблю все можливе, аби пам'ять про Джонатана залишалася на сторінках української історії. Водночас в Україні немає представництва Тайваню. Джонатан любив Україну та був тайванським патріотом. Тому ніхто не допустить, щоб його тіло потрапило до ворогів Тайваню. Думаю, висновки тут очевидні. Як і те, що ми маємо зробити, щоб вшанувати Джонатана, побратима, як український народ».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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