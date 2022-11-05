Країни G7 погодилися з МАГАТЕ в тому, що заяви РФ про створення Україною "брудної бомби" – неправдиві

Країни "Великої сімки" погодилися з висновками інспекторів МАГАТЕ про те, що заяви представників РФ про нібито створення Україною так званої "брудної бомби" є неправдивими.

«Безвідповідальна ядерна риторика Росії неприйнятна. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї буде пов'язане із серйозними наслідками. Ми також відкидаємо помилкові заяви Росії про те, що Україна готує радіологічну "брудну бомбу"», - йдеться у заяві міністрів закордонних справ країн G7 за підсумками зустрічі у Мюнстері.

Розмови про створення в Україні «брудної бомби» почали лунати з боку Росії 23 жовтня. У цей день російський міністр оборони Сергій Шойгу зателефонував по черзі міністрам оборони кількох країн, зокрема Франції, Туреччини та Великої Британії, щоб «попередити їх щодо такої провокації з боку України».