Головне – зберегти владу: що зараз відбувається в оточенні Путіна

Для того щоб утриматися при владі, потрібно "розділяти і панувати", і глава Кремля Володимир Путін у цьому сенсі вміє це організувати. Можливо, це його єдина гідність – вміння організовувати "гризню" навколо себе.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів колишній співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов, інформує Апостроф.

Зараз на політичному полі виникли нові, швидше за все медійні фігури в особі Євгена Пригожина і Рамзана Кадирова, у яких по-справжньому влади немає, натомість є свої проблеми.

Проблема Кадирова полягає в тому, що у нього не така вже й сильна підтримка всередині Чечні. "І у цьому сенсі ваше керівництво зробило дуже важливу правильну річ, коли Верховна Рада України визнала Республіку Ічкерія під тимчасовою окупацією та створила для Кадирова в Республіці Ічкерія проблеми", - розповів Сергій Жирнов.

Армія у глави Чечні всього 20-30 тисяч осіб і проти армії Російської Федерації, у якої "на папірці" мільйон під рушницею, нічого зробити не може в жодному разі.

Також вона нічого не зможе зробити проти ФСБ, бо це 400 тисяч осіб. Не варто забувати і про Росгвардію Віктора Золотова та поліцію. "Так що в Росії є кому протистояти, якщо у Кадирова раптом виникне якась погана думка", - зазначив колишній розвідник.

Крім того, начальник ФСО Дмитро Кочнев та начальник президентської охорони Олексій Рубіжний забезпечують Путіну безпеку. У Федеральній службі охорони також приблизно 30-40 тисяч жителів.

"Нещодавно були проведені навчання ФСО у центрі Москви, які імітували захоплення влади і, відповідно, боротьбу ФСО проти захоплення влади", - розповів Сергій Жирнов, наголосивши, що щодо Кадирова Путін себе убезпечив.

"І щодо Пригожина, до речі, він теж себе убезпечив", - поділився співробітник СЗР, оскільки Пригожин, за його словами, діє не дуже розумно, бо пересварився з усіма, як, власне, і Кадиров.

І Кадирова, і Пригожина ненавидять усі російські спецслужби та армія, через що вони перебувають у підвішеному стані. Пригожина ж Путін змусив публічно визнати, що він є власником групи "Вагнер". А російське законодавство передбачає до восьми років кримінального переслідування за створення та участь у найманських групах та формуваннях, - наголосив Сергій Жирнов.

За його словами, їх усіх на гачку тримають ФСБ, Слідчий комітет та Генеральна прокуратура. "Так що, думаю, це внутрішньопутинські іграшки, тому що Путіну знадобилися противаги своїм власним спецслужбам та власній армії ", - не виключає колишній розвідник, зазначивши, що звідси й виникли Пригожин із Кадировим.

"Путін, на мій погляд, зараз знаходиться приблизно в тій ситуації, в якій Гітлер знаходиться навесні 1945 року – все розвалюється, і йому головне – зберегти владу. І людям, які навколо Путіна, важливо зберегти владу", – резюмував Сергій Жирнов.


Віктор Авдєєнко, Олексій Руденко, Апостроф





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