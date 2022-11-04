Сунак та Моравецький домовилися дати Путіну чіткий сигнал, що залякування не спрацює

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та його польський колега Матеуш Моравецький повели телефонну розмову, під час якої домовилися надіслати президенту РФ Володимиру Путіну чіткий сигнал, що «залякування не спрацює». Про це пише Sky News.

Крім того, Сунак та Моравецький говорили про посилення безпеки східного флангу НАТО. Також під час розмови йшлося про ситуацію у Білорусі. Зокрема, прем'єр Британії зазначив, що його країна «уважно стежить за розвитком подій».

«Обговорюючи ситуацію в Білорусі, прем'єр-міністр сказав, що Великобританія уважно стежить за розвитком подій і підтримує Польщу перед російською агресією, що триває», – повідомили на Даунінг-стріт.

При цьому звертається увага, що Британія у рамках стримування на східному фланзі збільшила можливості своїх військ та активізувала діяльність Об'єднаних експедиційних сил у Балтійському регіоні.