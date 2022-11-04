Окупанти готові до "акту доброї волі" у Херсоні: Рєзніков поділився оптимістичним прогнозом

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що російська армія може відійти з правого берега Дніпра на Херсонщині, влаштувавши "акт доброї волі".

Про це він повідомив у ході брифінгу.

Проте глава Міноборони зазначив, що повідомлення окупантів про вихід із Херсона можуть бути елементом інформаційної операції. Резніков зазначив, що Україна довіряє лише даним своїх спецслужб і уважно стежить за всіма діями росіян.

"Звичка до "актів доброї волі" нам уже давно відома… Тому, звісно, ??потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" в районі міста Херсона", - сказав він.

Міністр зазначив, що для цього окупантам все одно доведеться втратити певний потенціал через дії Збройних сил України. Крім того, погодні умови у регіоні також впливають на просування української армії. Зараз там продовжуються дощі, що сповільнює наступ ЗСУ.

“Аграрний регіон Херсонщини має багато рекреаційних систем, каналів, які вороги використовують як штучні траншеї. Це трохи сповільнює рух наших військ. Однак я оптимістично дивлюся не лише не херсонську операцію, я взагалі вірю, що ми закінчимо цю війну шляхом виходу на межі 1991 року", - додав Резніков.