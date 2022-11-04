Депутат вирішив втекти з України під виглядом "волонтера": подробиці схеми

Депутат вирішив втекти з України під виглядом "волонтера": подробиці схеми

Послугами із незаконного перетину кордону скористався один із полтавських депутатів. Організатори схеми запропонували йому виїхати за межі нашої держави під виглядом волонтерів.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Вартість «квитка на втечу» становила від 3 тис. доларів і більше. Сума залежала від терміновості виїзду та соціального статусу клієнта.

За даними слідства, до організації схеми причетні двоє мешканців Полтавщини. Вони «гарантували» чоловікам призовного віку безперешкодний перетин кордону під «маскою» водіїв логістичної організації, які перевозять гуманітарні вантажі.

Для цього учасники схеми вносили недостовірні відомості до електронної системи «Шлях».

Жительці Полтави та фізичній особі-підприємцю, які налаштували канал перетину кордону, повідомили про підозру у підробленні документів та незаконному переправленню людей за кордон. Правоохоронці перекрили канали незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, яким заборонений виїзд за межі держави.


Алексей Ионов, politeka.net





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