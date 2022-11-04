Зеленський назвав національне завдання українців на найближчий час

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні знову торкнувся теми відключень світла на тлі ударів Росії по українській енергетичній інфраструктурі.

Станом на вечір 3 листопада від споживання тимчасово відключені споживачі у Києві та на Київщині, на Дніпропетровщині, Житомирщині, Запоріжжі, Сумщині, Кіровоградщині, Харківщині, Чернігівщині, Хмельниччині та Черкащині – близько 4,5 млн споживачів.

«Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування – це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей», - наголосив президент.

Зеленський закликав місцеву владу контролювати споживання електрики та відмовитися від «яскравих вітрин, вивісок, реклам» та іншого комерційного освітлення.

А також звернувся із закликом до енергокомпаній вибудовувати зі споживачами просту й зрозумілу комунікацію, роз’яснювати людям, коли й чому вимикається світло на певній вулиці чи у певному районі.

«Якщо споживачі звертаються й повідомляють про несправедливість, будь ласка, реагуйте негайно. Працюйте разом із місцевою владою. Якщо хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все – це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів», - закликав президент.