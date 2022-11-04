У світовій продовольчій кризі вина лише Росія

Високий представник ЄС Жозеп Боррель привітав повернення Росії до виконання умов Чорноморської зернової ініціативи ООН , однак наголосив на тому, що саме агресивна війна Росії проти України спричинила глобальну продовольчу кризу. Про це він заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Мюнстері в Німеччині, повідомляє Укрінформ.

«Продовольство та добрива не підпадають під санкції Європейського Союзу. Не санкції спричинили нестачу продовольства у світі, вона стала наслідком блокування Росією експорту зерна з України. Доброю новиною є, що росія вирішила повернутися до укладеної завдяки зусиллям ООН та Туреччини зернової угоди. Але упродовж тривалого часі, багато тижнів та місяців, українське зерно не могло бути експортованим. Ви не можете навіть порахувати кількість людей, які нині страждають від голоду», — сказав Боррель.