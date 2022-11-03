Пережити зиму Україні допоможуть країни G7

Багато інших держав також вже заявили про свій намір приєднатися до допомоги, інформує ZN.ua.

Пережити зиму Україні допоможуть країни G7
© МЗС України

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка цьогоріч головує у «Великій сімці», повідомила щодо координації дій членів G7 з приводу надання допомоги Україні в зимовий період. Про це повідомляє видання видання Spiegel.

"Після спільних санкцій, які ми запровадили, тепер йтиме спільна зимова допомога від партнерів по G7", – заявила міністерка перед зустріччю очільників зовнішньополітичних відомств країн-членів формату.

Глава німецького МЗС звинуватила Владіміра Путіна в "нелюдських" атаках на цивільну інфраструктуру України та зазначила, що країни G7 не дозволять людям похилого віку, дітям і молоді в Україні загинути від холоду та голоду.

Німеччина вже надіслала Україні понад 100 генераторів для стабілізації енергосистеми, також постачаються обігрівачі, насоси, житлові та санітарні контейнери, ліжка, ковдри та намети.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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