Пережити зиму Україні допоможуть країни G7

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка цьогоріч головує у «Великій сімці», повідомила щодо координації дій членів G7 з приводу надання допомоги Україні в зимовий період. Про це повідомляє видання видання Spiegel.

"Після спільних санкцій, які ми запровадили, тепер йтиме спільна зимова допомога від партнерів по G7", – заявила міністерка перед зустріччю очільників зовнішньополітичних відомств країн-членів формату.

Глава німецького МЗС звинуватила Владіміра Путіна в "нелюдських" атаках на цивільну інфраструктуру України та зазначила, що країни G7 не дозволять людям похилого віку, дітям і молоді в Україні загинути від холоду та голоду.

Німеччина вже надіслала Україні понад 100 генераторів для стабілізації енергосистеми, також постачаються обігрівачі, насоси, житлові та санітарні контейнери, ліжка, ковдри та намети.