Парламент позбавив мандатів двох народних депутатів

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народних депутатів Ігоря Васильковського та Вадима Рабіновича, яких 18 липня 2022 року президент своїм указом позбавив громадянства України. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Підтримали відповідні постанови 292 та 304 народних депутата. Таким чином в українському парламенті зараз залишилося 417 народних обранців.

Одеський депутат-мажоритарник від “Слуги народу” Ігор Васильковський за даними ЗМІ має громадянство Болгарії, а за інформацією Руху «Чесно» відомий тим, що станом на 2022 рік у фракції “Слуга Народу” передав в управління найбільшу кількість (13) підприємств промислово-будівельної групи своєї родини, у січні отримав компенсації 20 150 грн за житло. Васильковський задекларував також найдорожчий хутряний одяг серед депутатів, шуба його дружини Олени марки RinDi коштує понад 1 млн гривень.