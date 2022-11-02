САП відкрила справу після розслідування журналістів про голову Дніпропетровської ОВА

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу після розслідування журналістів про голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, близькій подрузі якого виділили 1,5 млрд грн на дороги в області. Про це повідомляє "Радіо свобода".

«Після публікації журналістських розслідувань "Схем" (Радіо Свобода) та "Української правди" про прямий зв'язок між головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком та компанією, на яку ОВА з березня направила вже півтора мільярда бюджетних. грн на відновлення доріг в області, прокурори відкрили кримінальне провадження за статтями ч.2 ст.364 КК (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.209 КК (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом)», - повідомила пресслужба САП у коментарі виданню.