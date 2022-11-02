У керівництві армії РФ обговорювали можливість використання ядерної зброї в Україні – NYT

Розмови відбувалися на тлі невдач Росії у війні з Україною, інформує ZN.ua.

У керівництві армії РФ обговорювали можливість використання ядерної зброї в Україні – NYT
© Flickr/Lyudmila Izmaylova

Високопоставлені російські військові керівники нещодавно обговорювали, коли і як Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Президент Росії Владімір Путін не брав участі у цих розмовах, пише The New York Times.

«Сам факт такого обговорення стривожив адміністрацію президента США Джо Байдена, оскільки це показало, наскільки російські генерали були розчаровані своїми невдачами на місцях, і свідчить про те, що завуальовані погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами», - йдеться у статті.

Водночас американські офіційні особи, на які посилається NYT, заявили, що не бачать доказів переміщення російської ядерної зброї до місць запуску та інших тактичних заходів для підготовки до удару. Відсутність доказів підготовки до ядерного удару озвучував і представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Розвіддані про такі розмови з’явилися в уряді США у середині жовтня.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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