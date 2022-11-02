Українські десантники знищили цілий підрозділ військ РФ

Точна кількість "двохсотих" залишається невідомою.

Українські десантники знищили цілий підрозділ військ РФ
© Минобороны РоSSии/t.me

В районі виконання одного з бойових завдань бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ знищити цілий підрозділ російських військових. Про це пресслужба ДШВ написала на своєму Telegram-каналі.

"Українські десантники знищили підрозділ російських загарбників в одному з районів виконання завдань. Їхніми тілами всіяна лісосмуга. І так буде з кожним окупантом на рідній українській землі", — ідеться в повідомленні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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