Закон про скасування депутатської недоторканності визнано конституційним — рішення суду

КСУ розглядав справу з 2020 року.

Закон про скасування депутатської недоторканності визнано конституційним — рішення суду
© Раджа адвокатів Київської обл.

Закон про скасування депутатської недоторканості відповідає Конституції України. Таке рішення ухвалив Конституційний суд на пленарному засіданні 1 листопада, йдеться у повідомленні його пресслужби.

«Дійшовши висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності Законом не було порушено, КСУ визнав оспорюваний Закон такими, що відповідає Конституції України», — йдеться у повідомленні.

Суддею-доповідачем у цій справі є Віктор Кривенко. Текст рішення та його резюме обіцяють оприлюднити на офіційному сайті Конституційного Суду 2 листопада.

Подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону, яким скасовано депутатську недоторканність, Велика палата Конституційного суду розпочала 29 квітня 2020 року. Суб’єкти подання, серед яких, зокрема, народні депутати Юрій Бойко, Ілля Кива, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич та інші, стверджували, що під час ухвалення Закону була порушена конституційна процедура.

18 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №2237, який стосується питання недоторканності народних депутатів. Це рішення підтримали депутати з фракцій «Слуга народу» та «Опозиційна платформа – за життя», жодного голосу не дали фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Всього за документ проголосував 291 обранець.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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