Закон про скасування депутатської недоторканності визнано конституційним — рішення суду

Закон про скасування депутатської недоторканості відповідає Конституції України. Таке рішення ухвалив Конституційний суд на пленарному засіданні 1 листопада, йдеться у повідомленні його пресслужби.

«Дійшовши висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності Законом не було порушено, КСУ визнав оспорюваний Закон такими, що відповідає Конституції України», — йдеться у повідомленні.

Суддею-доповідачем у цій справі є Віктор Кривенко. Текст рішення та його резюме обіцяють оприлюднити на офіційному сайті Конституційного Суду 2 листопада.

Подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону, яким скасовано депутатську недоторканність, Велика палата Конституційного суду розпочала 29 квітня 2020 року. Суб’єкти подання, серед яких, зокрема, народні депутати Юрій Бойко, Ілля Кива, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич та інші, стверджували, що під час ухвалення Закону була порушена конституційна процедура.