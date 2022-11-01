Саудівська Аравія має інформацію про плани Ірану атакувати її та Ірак – WSJ

Таким чином Іран може спробувати відвернути увагу від протестів усередині країни, інформує ZN.ua.

Саудівська Аравія припускає, що Іран планує атакувати цілі на її території, а також у іракському місті Ербілі, щоб відвернути увагу від власних внутрішніх протестів, які тривають з вересня. Королівство попередило про це Сполучені Штати, поділившись даними своєї розвідки, пише The Wall Street Journal із посиланням на посадовців США та Саудівської Аравії.

Після повідомлень військові США, Саудівської Аравії та кількох сусідніх країн на Близькому Сході перейшли в стан підвищеної готовності. Однак, журналістам не вдалося дізнатися подробиці отриманих розвідкою Ер-Ріяда даних.

У Білому домі висловили стурбованість попередженням і заявили про готовність відповісти в разі удару з боку Ірану.

«Ми стурбовані картиною загрози та залишаємося в постійному контакті через військові й розвідувальні канали з саудитами. Ми без вагань діятимемо на захист наших інтересів і партнерів у регіоні» – сказав співрозмовник у Раді національної безпеки.

У WSJ зазначили, що з кінця вересня Іран уже випускав по північному Іраку десятки балістичних ракет і ударних безпілотників, один з яких було збито американським літаком у польоті до міста Ербіль, де розміщені війська США. Тоді Тегеран назвав причиною цього розпалювання заворушень в Ірані курдськими сепаратистськими групами, що перебувають в іракському місті.

Крім того, іранська влада публічно звинуватила США, Ізраїль та Саудівську Аравію у підбурюванні антиурядових протестів на своїй території. Зокрема, Тегеран вимагав від Ер-Ріяда зменшити висвітлення демонстрацій їхніми супутниковими ЗМІ.


Максим Царук, ZN.ua





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