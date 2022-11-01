Саудівська Аравія має інформацію про плани Ірану атакувати її та Ірак – WSJ

Саудівська Аравія припускає, що Іран планує атакувати цілі на її території, а також у іракському місті Ербілі, щоб відвернути увагу від власних внутрішніх протестів, які тривають з вересня. Королівство попередило про це Сполучені Штати, поділившись даними своєї розвідки, пише The Wall Street Journal із посиланням на посадовців США та Саудівської Аравії.

Після повідомлень військові США , Саудівської Аравії та кількох сусідніх країн на Близькому Сході перейшли в стан підвищеної готовності. Однак, журналістам не вдалося дізнатися подробиці отриманих розвідкою Ер-Ріяда даних.

У Білому домі висловили стурбованість попередженням і заявили про готовність відповісти в разі удару з боку Ірану.

«Ми стурбовані картиною загрози та залишаємося в постійному контакті через військові й розвідувальні канали з саудитами. Ми без вагань діятимемо на захист наших інтересів і партнерів у регіоні» – сказав співрозмовник у Раді національної безпеки.

У WSJ зазначили, що з кінця вересня Іран уже випускав по північному Іраку десятки балістичних ракет і ударних безпілотників, один з яких було збито американським літаком у польоті до міста Ербіль, де розміщені війська США . Тоді Тегеран назвав причиною цього розпалювання заворушень в Ірані курдськими сепаратистськими групами, що перебувають в іракському місті.