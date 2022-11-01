У Forbes порахували, скільки Росія заплатила за ракетний терор 31 жовтня
Це два річні бюджети республіки Адигея - одного зі суб'єктів РФ у Кавказі, інформує
Учора, 31 жовтня, Росія здійснила чергову атаку проти України із застосуванням ракет різних типів та БПЛА.
Там розповіли, що саме росіяни випустили в повітряний простір України того дня:
- 55 крилатих ракет Х-101 - вартість однієї 13 млн доларів,
- 22 зенітні ракети до С-300 - 2 млн доларів за одну,
- одна авіаційна ракета Х-59,
- п’ять БПЛА різних типів.
Вартість однієї ракети Х-59 та п'яти безпілотників експерти оцінили в близько 1 млн доларів.
Для порівняння: 760 млн доларів - це 46,8 млрд рублів. Річний бюджет республіки Адигея - суб'єкта РФ в північно-західній частині Кавказу - станом на 2020 рік становив 23,2 млрд рублів. Тобто, за кілька годин ракетного терору проти України РФ потратила гроші, якими два роки могла б забезпечувати цю республіку.