У Forbes порахували, скільки Росія заплатила за ракетний терор 31 жовтня

Учора, 31 жовтня, Росія здійснила чергову атаку проти України із застосуванням ракет різних типів та БПЛА. У Forbes підрахували, що сумарно країна-агресор потратила на це 760 млн доларів.

Там розповіли, що саме росіяни випустили в повітряний простір України того дня:

55 крилатих ракет Х-101 - вартість однієї 13 млн доларів,

22 зенітні ракети до С-300 - 2 млн доларів за одну,

одна авіаційна ракета Х-59,

п’ять БПЛА різних типів.

Вартість однієї ракети Х-59 та п'яти безпілотників експерти оцінили в близько 1 млн доларів.