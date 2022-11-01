У Росії знову оштрафували «Вікіпедію» за статті про війну

Мировий суд Таганського району Москви оштрафував «Вікіпедію» на два мільйони рублів (1,2 мільйона гривень) за дві статті про війну, яку країна-агресор розв'язала в Україні, повідомляють росЗМІ. Це вже другий штраф для «Вікіпедії».

Штраф накладено на проєкт Wikimedia Foundation, який керує онлайн-енциклопедією "Вікіпедія". Його призначили за статтею про видалення забороненої інформації. За версією російського суду, у двох статтях онлайн-енциклопедії міститься «неправдива інформація про спецоперацію [так у Росії називають війну, розпочату за указом президента Владіміра Путіна – ред.]».