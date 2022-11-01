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2022-11-01
У Росії знову оштрафували «Вікіпедію» за статті про війну
Московський суд вирішив, що вони містять «неправдиву інформацію», інформує
Росія продовжує приховувати правду про війну в Україні© Getty Images
Мировий суд Таганського району Москви оштрафував «Вікіпедію» на два мільйони рублів (1,2 мільйона гривень) за дві статті про війну, яку країна-агресор розв'язала в Україні,
Штраф накладено на проєкт Wikimedia Foundation, який керує онлайн-енциклопедією "Вікіпедія". Його призначили за статтею про видалення забороненої інформації. За версією російського суду, у двох статтях онлайн-енциклопедії міститься «неправдива інформація про спецоперацію [так у Росії називають війну, розпочату за указом президента Владіміра Путіна – ред.]».
Фаїна Вауліна, ZN.ua